Al Bano & Romina Power: Hochzeitsgerüchte um Italo-Paar

Böse Zungen könnten behaupten, dass das jetzt ein bisserl ein Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Problemen Italiens sei – Fans sind aber über den derzeitigen Super-Tratsch mehr als entzückt_ Zahlreiche italienische Klatsch-Portale spekulieren tatsächlich über eine angebliche zweite Hochzeit des Italo-Traumpaares Al Bano (75) und Romina Power (66).

Ja, richtig gelesen – da will man nämlich wissen, dass sich die beiden nach Hochzeit Nummer Eins am 26. Juli 1970 (die Scheidung erfolgte dann 1999) erneut trauen. Und das, obwohl Al Bano erst kürzlich in einem Interview mit der Zeitung Chi bekannte: "Meine Geschichte mit Romina ist beendet." Ganz beendet ist sie aber zumindest beruflich noch nicht, denn die beiden kommen noch einmal nach Österreich – und zwar treten sie am 8. Juni auf der Seebühne Bregenz sowie am 7. und 8. August auf der Seebühne Mörbisch auf.