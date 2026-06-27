Die Suchmaschinen-Profis: 2,5 Millionen Hotels – welches buchen Sie?

Weltweit gibt es geschätzte zwei bis zweieinhalb Millionen Hotels. Branchen-Experten sprechen von etwa 17,5 Millionen Gästezimmern sowie rund 400.000 klassifizierten Sterne-Hotels. Und da sind private Vermietungen, Bauernhöfe oder Campingplätze noch gar nicht dabei. Allein die größte Hotelkette der Welt, Marriott, hat rund 1,7 Millionen Zimmer, Hilton immerhin noch 1,2 Millionen.

Wer ein Hotel irgendwo auf der Welt buchen will, geht traditionellerweise in ein Reisebüro. Oder bucht immer öfter selbst: Direkt über die Homepage des Hotels, über eine der vielen Buchungsplattformen oder einfach via Suchanfrage. „Wir sehen den Trend, dass Gäste sehr stark über ChatGPT und Gemini nach Hotels suchen“, sagt Mathis Boldt, CEO von Giata, einem deutschen Dateninfrastrukturanbieter für Hotels, auf dem die globale Reisebranche aufbaut. Und wir sehen auch: „Die Suchanfragen der potenziellen Gäste werden immer spezifischer und detaillierter: Ort, Ausstattung, Blick, Nähe zu Sehenswürdigkeiten – Gäste haben genaue Vorstellungen von ihrem Hotel.“

Reisende würden nicht mehr nur nach einer Unterkunft in einer Destination suchen, sondern nach der Größe eines Pools oder nach sehr speziellen Ausstattungsmerkmalen. Experten sprechen deshalb mittlerweile von einem „Reverse Search“. Heißt: Ein Hotel definiert sich nicht mehr nur durch seinen Namen, sondern durch Details, die in Suchanfragen vorkommen.