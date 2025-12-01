"Die 101 Besten" und KURIER: Ein Upgrade für die Welt der Hotels

Blasmusik, Champagner und feine Häppchen im Herzen der Gamsstadt – am Samstag fand eines der exquisiten Side Events zur ROMY-Gala statt. Kitzbühel entwickelt sich weiter, so entsteht in der traditionsreichen Vorderstadt mit ihren bunten Häuserzeilen ein neues Luxushotel. Das Zur Tenne, das bewusst auch weiterhin den Kitzbühelern als Treffpunkt zur Verfügung stehen werde, soll 2027 eröffnen. Vor der Baustelle, wo derzeit ein großes Loch klafft, wurde eine Medienkooperation vorgestellt, mit der das KURIER Medienhaus neue Impulse in der Zusammenarbeit von Medien und Hotellerie setzt.

KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl betonte, dass KURIER freizeit Orientierung im Bereich Reisen und Hotels liefere. Man biete ein „qualitätsvolles Umfeld“, denn nach journalistischen Kriterien gestaltete Berichte seien mehr wert als „Sternchen auf einer Internetplattform“. Die Kooperation mit „Die 100 besten Hotels“ sei dafür „noch ein Upgrade, um es in der Hotelsprache zu sagen“. Carsten K. Rath, Founder des Hotelguides „Die 101 Besten“ aus Deutschland, bezeichnete die Kooperation als „essenziell“. „Wir können nicht in ein neues Land gehen, ohne einen Medienpartner zu haben.“ Man habe mit mehreren möglichen Partnern gesprochen, die Entscheidung sei aber „eine leichte, ja geradezu selbstverständliche“ gewesen. „Der KURIER ist aus unserer Sicht der absolute Qualitätsführer in diesem Land.“

Den ersten Hotelführer für Österreich und Südtirol soll es kommenden Oktober geben. Das Ranking basiert auf Gästebewertungen, Rezensionen der besten Portale und Beurteilungen von Expertinnen und Experten. Der Anspruch ist, jene Häuser sichtbar zu machen, die Standards setzen und die Zukunft der Hotellerie aktiv mitgestalten. Marlene Auer, stv. Chefredakteurin des KURIER und Chefredakteurin der KURIER freizeit, sagte, dass zur journalistischen Leistung nun auch „dieses Ranking auf wissenschaftlicher Basis“ hinzukomme. „Man sieht es seit Corona: Die Leute wollen wieder reisen und neue Destinationen entdecken. Sie wollen dabei aber auch schön wohnen.“

Der Kitzbüheler Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) hob hervor, „dass Kitzbühel als zweitälteste Stadt Tirols auch immer für etwas Neues steht“. Das sehe man auch an Neubauten wie hier (auch Tenne-Hoteldirektor Heinrich Dominici und Hotelier Christian Harisch waren anwesend), das sehe man auch an der KURIER ROMY, über die er sagte: „Wir sind heute noch immer geflasht, das ist ein Ereignis, das in Kitzbühel noch nie da gewesen ist.“ Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) lobte den Kitzbüheler Optimismus und Menschen, die bereit sind, anzupacken“.

