Fahren mit Anhänger: Was bringen ESP und Anti-Schlingersysteme?

Die Zahl von Wohnmobilen ist in Österreich stark angestiegen. Auch bei den Wohnanhängern gibt es einen kontinuierlichen Zuwachs (wenn auch nicht so deutlich wie bei den Wohnmobilen). Der Bestand an Wohnanhängern lag in Österreich 2023 bei 42.129 Stück (2013 waren es 36.322).

Das Fahren mit Anhänger stellt vor allem für ungeübte Fahrer eine Herausforderung dar. Ein Gespann reagiert empfindlicher auf Seitenwind und Spurwechsel als ein einzelnes Fahrzeug, was häufig zu gefährlichem Aufschaukeln führen kann. Der deutsche ADAC hat drei Stabilisierungssysteme für Anhänger getestet.

Reibbeläge im Kugelkopf der Deichsel, die das Schlingern teilweise unterdrücken, sind schon seit Jahrzehnten üblich. Bei neueren Fahrzeugen verfügt auch das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) häufig über eine spezielle Anhängererkennung, was allerdings für den Verbraucher nicht immer deutlich ersichtlich ist.

Der ADAC fordert die Hersteller auf, die Gespann-Erkennung im Pkw serienmäßig zu verbauen – unabhängig davon, ob eine Anhängerkupplung ab Werk verbaut ist oder nicht. Außerdem gibt es spezielle Antischlingersysteme, die in kritischen Situationen automatisch die Bremsen des Anhängers aktivieren und damit die Fahrsicherheit erheblich erhöhen. Neben dem ESP haben die ADAC Experten drei Antischlingersysteme von AL-KO, BL-Trading und Knott getestet.