Schmale teilintegrierte Wohnmobile: Mehr Platz für weniger Geld?

Im Gegensatz zu Campervans ist bei teilintegrierten Wohnmobilen der Laderaum (Heckgarage) für das Gepäck und die Gasflaschen vom Wohnbereich getrennt und durch eine separate Seitentür erreichbar. Die Kochnischen sind bei beiden Fahrzeugtypen ähnlich angeordnet, allerdings bieten die teilintegrierten Modelle einen wesentlich breiteren Durchgang zwischen Kochbereich und Sitzbank.

Wer ist besser gedämmt?

Überraschung 2: Zudem bieten sie aufgrund der geraden Seitenwände viel mehr Stauraum, vor allem im oberen Bereich. Selbst für Kleidung hat es genug Platz, um diese teilweise hängend zu transportieren. Das Querbett ist in der Regel höher positioniert, was mehr Stauraum in der Heckgarage bietet. Ein entscheidender Vorteil ist auch die Wärmedämmung: insbesondere bei kühleren Temperaturen wird bei Campervans durch das Öffnen der Schiebetür oder der Hecktür (wenn man auf das Gepäck zugreifen will) der gesamte Innenraum offengelegt, während bei teilintegrierten der Gepäckraum getrennt ist, was einen geringeren Wärmeverlust gewährleistet.

Und wer punktet in Sachen Sicherheit?