VW Caddy: Warum wir ihn als Familienauto lieben - und trotzdem verkaufen

Ein guter Freund, eine Erinnerungsmaschine, ein Familienmitglied - für die Zuneigung von Menschen zu ihrem Auto gibt es viele Beschreibungen. Im "Autoland" Österreich muss man das verstehen. Manche anthropomorphisieren ihr Gefährt auch und geben ihm hübsche Namen. Bei mir war das nie so. Aber jetzt wurde der jahrelang gefahrene VW Caddy verkauft - und es kommt einige Nostalgie auf. Warum?

Der Caddy ist einfach ein herausragend praktisches Auto . Physisch, weil der Hochdachkombi tatsächlich viele andere Pkw überragt. Und metaphysisch, weil er außergewöhnliche Qualitäten hat. Manche Menschen empfinden den Caddy als hässlich , weil er eigentlich ein Nutzfahrzeug ist, ein rundherum verglaster Transporter. Aber genau diese geschäftstüchtige, robuste, auf den Komfort von arbeitenden Lieferanten ausgelegte Art, macht ihn so überaus praktisch und familientauglich.

Auserwählt haben wir den Caddy aus rein pragmatischen Gründen . Ein Auto, in dessen Heck sich ein nicht zusammengeklappter Doppelkinderwagen verstauen lässt, war die Anforderung. Das setzt natürlich eine gewisse Größe voraus. Bei gleichzeitig geringer Ausgabebereitschaft waren gebrauchte Hochdachkombis die einzige Option. Ford Tourneo Courier, Citroen Berlingo und VW Caddy kamen in die engere Wahl. Letzterer überzeugte, weil er als Benziner trotz der lediglich 86 PS ziemlich gut "angeschoben" hat. Und das Soundsystem war nicht schlecht.

Alles passt hinein

Das Fassungsvermögen des Caddy ist seine größte Qualität. Wir reden von einem Kofferraumvolumen von 750 Litern. In dieses Auto passt einfach alles hinein. Diese Überzeugung hat sich in den vergangenen acht Jahren immer wieder bestätigt: Gepäck für eine Familie mit Kleinkindern, Zusatzgepäck für miturlaubende Freunde, Fahrräder, aufrecht stehende Bäumchen - alles kein Problem. Eine Dachbox für den Winterurlaub braucht man beim Caddy auch nicht. Ski für Erwachsene passen diagonal in den Kofferraum. Eine 2,30 Meter lange Sprossenwand? Geht sich im Caddy aus. Bei einem kompletten Esstisch musste ich nicht mal die Rücksitzlehnen umklappen. Ein zerlegtes fünf mal fünf Meter Ikea Expedit Regal gemeinsam mit zwei Kindern abholen? Geht. Einen Hunderte Kilogramm schweren Pellets-Vorrat für einen ganzen Winter transportieren? Geht auch.