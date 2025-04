VW hat die ersten Teaserbilder eines neuen, kommenden Amarok gezeigt. Es gibt freilich ein Aber. Der Pick-up, den VW ankündigt, ist für die lokalen Märkte in Südamerika konzipiert.

"Der neue Amarok wird in Südamerika für Südamerika entwickelt, designt und produziert. Damit orientiert er sich perfekt an den marktspezifischen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden“, sagt Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen Pkw und Leiter der Markengruppe Core. Produziert wird der kommende Amarok im argentinischen Werk von VW in Pacheco. Dort liefen bereits über 770.000 Amarok vom Band. Die neue Generation kommt dann 2027 auf den Markt.

Was heißt das für die europäischen Kunden? Hier bleibt alles wie gehabt. Europa bekommt den aus einer Kooperation mit Ford (Ranger) stammenden Amarok, der in Südafrika produziert wird. "Bestehende Partnerschaften zur Produktion des Amarok bleiben bestehen", heißt es in einer entsprechenden Aussendung.

Was wohl ebenfalls nicht den Weg nach Europa finden wird, sind die Fahrzeuge der Marke Scout. Unter dieser neu gegründeten Marke bringt VW ab 2027 ein großes SUV und einen Pick-up auf den Markt - allerdings nur auf den amerikanischen. Die Fahrzeuge werden auch in den USA, in einem neuen Werk in South Carolina, produziert. Für Europa sind diese Geräte laut Thomas Schäfer schlicht zu groß, wie er in einem Interview mit dem Magazin Auto, Motor und Sport bestätigt.