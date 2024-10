Die ersten Vorboten in Form von Studien hat man nun präsentiert. Der Terra ist dabei ein Pick-up , der Traveler ein SUV . Grundsätzlich war die Idee, die neuen Autos als rein elektrisch anzubieten - nun hat man sich bei Scout Motors aber entschlossen auch optional eine Range Extender Version (also mit einem kleinen Verbrennermotor, der dafür da ist, die Batterie aufzuladen) anzubieten.

In einem Interview mit Reuters erklärte Keough, dass die Scout-Modelle weniger futuristisch sein sollen als andere Elektroautos und so auch auf traditionelle Schalter und Bedienelemente setzen. "Die US-Kunden wollen echte Schalter und echte Türgriffe", so Keough.

Ähnlich wie Tesla will Scout Motors auf ein traditionelles Händlernetz verzichten und satt dessen die Fahrzeuge online verkaufen. Der CEO Scott Keough erklärte, dass man zum Start rund 30 Retailcenter in den USA haben werde aus denen später rund 100 werden sollen.

In den USA will Scout Motors in erster Linie Rivian, Tesla, General Motors und Ford Konkurrenz machen. Volkswagen baut dafür in South Carolina ein neues Werk für 2 Milliarden Dollar. Die ersten Autos von Scout sollen hier ab 2027 vom Band laufen. In den USA will man die Fahrzeuge für einen Preis von unter 60.000 Dollar verkaufen.