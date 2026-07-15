ID.Cross: Volkswagen stellt neuen „Baby Touareg“ vor

So wie der VW Polo bekommt auch der VW ID.Polo einen kleinen, elektrischen SUV als Ableger. Anstatt T-Cross heißt dieser nun stimmigerweise ID.Cross. Journalisten hat der deutsche Hersteller die endgültige Version seines neuen Modells bereits vor Monaten in Hamburg präsentiert. Nun darf endlich auch die allgemeine Öffentlichkeit eingeweiht werden.

Geländewagen soll in kleine Parklücken passen Der VW ID.Cross ist ein 4,15 Meter langes und 1,58 Meter hohes Kompakt-SUV, das Mitarbeiter liebevoll „Baby Touareg“ getauft haben. Der kleine Geländewagen soll eine komfortable Sitzposition bieten, für viele Einsatzzwecke geeignet sein und dennoch in kleine Parklücken passen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Kotrba Auf der Rückbank des VW ID.Cross kann man auch als Erwachsener ganz angenehm sitzen.

Ab 116 PS und 37-kWh-Akku Drei Antriebsvarianten (85/99/155 kW bzw. 116/135/211 PS) stehen zur Verfügung. Es sind genau die gleichen APP290 Motoren, wie sie auch im ID.Polo zum Einsatz kommen. Dazu gibt es entweder 37 kWh oder 52 kWh Batteriekapazität, mit bis zu 90 kW bzw. 105 kW Ladeleistung. Die Reichweite soll bei 316 bzw. 436 Kilometer liegen. Bei der Akku-Dimensionierung legt VW also den Fokus auf niedriges Gewicht. 1,5 Tonnen bringt der ID.Cross dadurch auf die Waage. Die Ladeleistung erreicht aber immerhin 90 kW beim kleineren und 105 kW beim größeren Akku.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Volkswagen Schluckt erstaunlich viel: Der Kofferraum des VW ID.Cross.

Freundlich und logisch zu bedienen Außen und innen entspricht das Design der neuen „Pure Positive“-Philosophie von Volkswagen. Ein freundliches Gesicht und schlichte, logische Bedienelemente zählen dazu. Als gewisses Etwas wird auch hier der „Retro-Modus“ angeboten, in dem Anzeigen im 70er-Jahre-Stil erscheinen.

Enorm viel Platz für Gepäck vorhanden Genau wie beim ID.Polo ist der Kofferraum auch beim ID.Cross erstaunlich üppig. 475 Liter Volumen werden erreicht, weil unter dem Ladeboden noch ein Fach ist, das zwei Bierkisten fasst - oder eine Bierkiste und einen Subwoofer, wenn man sich für das optional erhältliche Harman-Kardon-Soundsystem entscheidet. Was der ID.Polo nicht hat, der ID.Cross aber schon, ist ein zusätzlicher Frunk unter der Motorhaube. Er ist mit 22 Litern Volumen nicht besonders groß, aber das Ladekabel und sonstige Kleinigkeiten gehen sich darin aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Kotrba Belastbar: Der VW ID.Cross mit Anhänger und Dachzelt.