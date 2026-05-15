VW ID.Polo GTI: Der erste vollelektrische GTI ist enthüllt

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Exakt 50 Jahre nach dem Debüt des ersten GTI präsentiert Volkswagen das erste rein elektrisch betriebene Modell seiner bekannten „Hot Hatch“-Marke. Dem erst vor Kurzem präsentierten ID.Polo wird die Ehre zuteil, die drei Buchstaben in eine neue Ära zu tragen. Die Topversion des neuen Elektro-Kleinwagens, der VW ID.Polo GTI, hat einen Antrieb mit 166 kW (226 PS) erhalten, der eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,8 Sekunden verspricht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Kotrba VW ID.Polo GTI von hinten: Ein bisschen sportlicher als der normale ID.Polo.

Ein Knopfdruck reicht „Ein Sportwagen, den man jeden Tag fahren kann“, soll das neueste Mitglied der ID-Familie sein, sagte VW-Cheftechniker Kai Grünitz bei der Präsentation vor Journalisten. Die sportlichen Ambitionen hat der Hersteller mit einer Präsentation am Nürburgring vor einer Woche gezeigt. Im Grunde kann man mit dem ID.Polo GTI ganz gemütlich fahren. Für seine Klasse hat er auch ordentlich viel Stauraum. Wählt man jedoch mit einem eigenen Knopf das Fahrprofil „GTI“, werden alle Systeme auf Dynamik geschaltet und das Cockpit in eine spezifische Farb- und Grafikwelt getaucht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Kotrba VW ID.Polo GTI Innenraum: Der GTI-Knopf entfesselt alle Motorkräfte.

Klingt sportlich und sieht so aus 290 Newtonmeter kann der APP290 Elektromotor maximal auf die Vorderachse übertragen. Bis zu 175 km/h kann der ID.Polo GTI erreichen, dann wird elektronisch abgeregelt. Bis 50 km/h wird ein „charismatischer Sportsound“ erzeugt. Für die Aerodynamik bei solcher Sportlichkeit dient ein in der Mitte geteilter Dachkantenspoiler. Der Saft kommt aus einer 52 kWh-Batterie, die mit bis zu 105 kW beladen werden kann. Von 10 auf 80 Prozent Ladestand soll es rund 24 Minuten dauern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Kotrba Den VW ID.Polo GTI wird es auch in Grau geben.

Innenarchitektur in Schwarz und Rot Im Innenraum des 4,09 Meter langen und 1.540 Kilogramm schweren ID.Polo GTI dominieren die Farben Rot und Schwarz. Am Lenkrad erkennt man ein beleuchtetes GTI-Logo und rote Ziernähte. Auf der 12-Uhr-Position befindet sich eine Markierung, wie sie auch im Motorsport eingesetzt wird. Hinter dem Lenkrad befinden sich Schaltwippen zum Einstellen der Rekuperationsstufen. Optional kann das E-Auto auch mit One-Pedal-Driving bedient werden. Wer nicht allzu sportlich unterwegs ist, soll bis zu 424 Kilometer aus einer Akkuladung herausholen können.