Dadurch werden Nickbewegungen minimiert, was für ein noch ausgewogeneres und komfortableres Fahrverhalten sorgen soll. Ergänzend wurde die Software der Servolenkung , der Fahrdynamikregelungen KPC und DSC sowie des Allradsystems i-Activ AWD neu abgestimmt.

Das Fahrwerk soll nun für mehr Komfort sorgen. Dafür gibts eine neue Geometrie, straffere Stoßdämpfer der Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung, weichere Federn und einen vergrößerten Federweg an der Multi-Link-Hinterrradaufhängung.

Dazu hat Mazda zwei neue Ausstattungslinien zusammengestellt, nämlich Homura Plus und Takumi Plus. Sie sollen die exklusiven Design-Merkmale von Homura und Takumi mit einer lückenlosen Technik- und Komfortausstattung verbinden, sagt Mazda. So bekommen die beiden neuen Plus-Modelle z.B. ein Panoramic Sunroof und ein Convenience & Sound Paket serienmäßig.

Nichts geändert wird an den Motoren. Der CX-60 ist entweder als Plug-in-Hybrid oder als Diesel zu haben. Der PHEV kommt auf eine Systemleistung von 327 PS und der Diesel ist mit 200 PS bzw. 254 PS (dann mit Allradantrieb) zu haben.

Die Preise starten für den Mazda CX-60 Plug-In Hybridantrieb e-Skyactiv PHEV bei 53.950 Euro (Ausstattungslinie Prime Line), für den Mazda CX-60 Diesel e-Skyactiv D bei 55.600 Euro mit 200 PS und bei 60.550 mit 254 PS.

Marktstart ist im Frühjahr 2025.