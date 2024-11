Zwei Vans, zwei Mal Adria und retour: T7 und Marco Polo im Vergleich

Entsprechend groß war der Enthusiasmus, die neuen Campervan-Flaggschiffe aus dem Hause Volkswagen und Mercedes-Benz bis ins letzte Detail zu testen. In beiden Fällen führte die Testfahrt an die Adria. Einmal hieß es „California Dreamin’“ mit dem T7 – allerdings im kroatischen Umag. Ein paar Wochen später führte die „Entdeckungsreise“ mit dem Marco Polo nach Grado in Italien.

Die Außenmaße der Luxus-Vans, die in der Basisausstattung bei rund 70.000 Euro beginnen, sind beinahe ident. Mit eingeklapptem Aufstelldach kommen sie auf eine garagentaugliche Höhe von unter zwei Metern. Während die Wolfsburger versuchen, mit zweifarbiger Lackierung Bulli-Nostalgie zu schüren – was aufgrund der flachen Schnauze nicht ganz gelingt – hat der weniger traditionsreiche Marco Polo es da leichter: Eine elegante Großraumlimousine haben die Schwaben gebaut. Nach dem letztjährigen Facelift für die V-Klasse, von dem auch der Campervan profitierte, ziert ein beleuchteter Kühlergrill die Front. Geschmückt ist dieser von neun Reihen kleiner Mercedes-Sterne, die mit ihrer Nachthimmeloptik die Blicke auch bei Tageslicht auf sich ziehen.

Das gefällt Luxuriöser lässt es sich in einem Van in der Natur kaum übernachten, sicheres Fahrgefühl selbst bei widrigen Bedingungen

Apropos Knopfdruck: Die zahlreichen Sensortasten am Mercedes-Lenkrad neigen dazu, einen etwas zu überfordern. Der T7 ist dahin gehend intuitiver. Hat man die Eigenheiten – in beiden Modellen lassen sich die Funktionen des Camping-Ausbaus via Display vorne, hinten und per App steuern – der Vans erst einmal raus, will man aber am liebsten gar nicht mehr zurück nach Hause fahren.