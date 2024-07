Zeitreise in die 90er: Mit dem Mazda MX-5

Der erste MX-5 wurde am 9. Februar 1989 auf dem Autosalon in Chicago vorgestellt und kam in den USA als "Miata" auf den Markt. In Europa wurde der MX-5 im Frühjahr 1990 eingeführt. In Österreich kostete der MX-5 bei Marktstart 270.000 Schilling.

Mittlerweile hält man bei Generation Nummer vier und es wurden bis heute über 1,2 Millionen Fahrzeuge verkauft. Erfolgreichstes Jahr für den MX-5 war 1991 mit 859 verkauften Autos, gefolgt von 1990 mit 776 Autos. In Österreich wurden bis Ende 2023 7687 MX-5 zugelassen. Über 80 Prozent aller MX-5 sind noch immer zum Verkehr zugelassen.

MX-5 NA, Mj. 1990

Länge: 3950 mm, Radstand: 2265 mm, Gewicht: 955 kg; Antrieb: Vierzylinder-Benziner mit 1,6 Litern Hubraum, Leistung: 115 PS, max. Drehmoment: 135 Nm; Heckantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe; Fahrleistungen: 0 - 100 km/h in 8,8 Sekunden, Spitze 195 km/h, Verbrauch (90/120/Stadtzyklus): 6,1/7,8/9,6 Liter/100 km