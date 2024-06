Rafale? Flugzeugkenner werden dabei einen französischen Kampfjet denken. Ja, den gibt es, aber schon in den 1930er-Jahren flog die Coudron-Renault Rafale , wobei Renault den Motor lieferte.

Das SUV-Angebot bei Renault ist mittlerweile so üppig, dass man auch schon den Überblick verlieren kann. In fast allen Segmenten ist man vertreten und auch bekannte Größen wie der Espace sind vom Van zum SUV mutiert. Stichwort Espace. Basierend auf dem Espace bringt nun den Rafale – das ist ein optisch sportlicher anmutendes SUV. Vor allem das Heck für den coupe-artigen Abgang ist durchaus ein Hingucker beim Rafale.

Antriebstechnisch bekommt der Rafale den bekannten E-Tech Full Hybrid von Renault. Das heißt, man kombiniert einen 1,2-l-Benziner mit einem Elektromotor und einem Hochspannungsstarter-Generator. Die Systemleistung liegt bei 199 PS und dazu gibt’s eine 2-kWh-Batterie, um den Strom zu speichern und ein kupplungsloses Multi-Mode-Getriebe. Renault rechnet vor, dass man vor allem im Stadtverkehr hauptsächlich elektrisch fährt (bis zu 80 Prozent sagen die Franzosen). Der Akku wird hier nur im Fahrbetrieb geladen, es wird den Rafale ab Herbst zusätzlich auch als Plug-in-Hybrid geben. Der kann nicht nur an der Steckdose laden (die E-Reichweite soll mindestens 100 km betragen), sondern fährt auch mit Allradantrieb, dank eines zweiten E-Motors an der Hinterachse.

Der Rafale Full Hybrid fährt mit Frontantrieb und das tut der Renault durchaus unterhaltsam. Mit 200 PS hat man genug Kraft zur Verfügung und besonders stolz sind die Entwickler auf das Allradlenkungssystem 4control Advanced. Die Stärke des Systems lässt sich feinjustieren und so kann man z.B. für den Sportmodus (aktivierbar mit Taste am Lenkrad) ein agileres Lenkverhalten programmieren. Jedenfalls bringt der Rafale einen Wendekreis von 10,4 Meter zustande, was für ein 4,71 Meter SUV ein beachtlicher Wert ist.