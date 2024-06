Der Polestar 3 kommt auf eine Länge von 4,9 Meter und ist 1,61 Meter hoch. Durch seine gestreckten Linien wirkt der Schwede (der freilich in China gefertigt wird) aber nicht so wuchtig und hochbeinig wie vergleichbare SUV in diesem Segment. Die elegante Linienführung verdankt der Polestar übrigens einem Österreicher, der Steirer Max Missoni ist Designchef bei Polestar.

Bei Polestar geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach dem in der Stückzahl limitierten 1er war der Polestar 2 zuletzt Alleinunterhalter. Aber nun folgen in diesem Jahr sowohl der 3er (der eigentlich schon im vergangenen Jahr auf den Markt hätte kommen sollen) als auch der extravagante Polestar 4 .

Augenscheinliches Designmerkmal des 3ers ist die Front mit einem integrierten Frontwing für die Aerodynamik und einer Smartzone an der Front. Das ist eine Art Cluster für die Sensoren für die unzähligen Assistenzsysteme im Polestar. Die Smartzone ist nicht nur als solche beschriftet, sondern man hat hier auch einen Heizdraht, den man nicht verbergen wollte. Die HD-LED-Scheinwerfer des Polestar 3 kommen übrigens aus Österreich, nämlich von den Spezialisten von ZKW.

Innen gibt sich der Polestar 3 so minimalistisch, wie man es von den aktuellen Fahrzeugen von Polestar bzw. Volvo kennt. Wesentliches Bedienlement ist der große Touchscreen in der Mitte des Fahrzeugs, der hochformatig montiert ist. Ein kleinerer Schirm vor dem Fahrer liefert die wesentlichsten Informationen. Heißt, für diverse Einstellungen muss man den Touchscreen bemühen – allerdings kann man über die Quick Controls einen Abkürzer zu den öfter verwendeten Funktionen nehmen. Trotzdem: Wenn man die Lenkkraftunterstützung oder (noch wesentlicher) die Rekuperation feinjustieren will, muss man in die Menüs gehen.