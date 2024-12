Opel bringt auf dieser Basis wieder einen Frontera . Wieso wieder? Weil es schon einmal einen Frontera mit dem Blitz auf dem Kühlergrill gegeben hat. Das war in den 1990er-Jahren und das Auto war mehr Geländewagen. Heute heißt die Devise natürlich SUV und der Frontera ist einer der kompakteren Vertreter dieser Gattung. Man ordnet sich damit zwischen B- und C-Segment (mit einer Länge von 4,39 Meter), heißt es aus Rüsselsheim. Und in der Opel-Familie positioniert sich der Frontera zwischen Mokka und Grandland.

Und während es den größeren Grandland nur als Fünfsitzer gibt, kann man den Frontera auch mit sieben Sitzen bekommen. Diese Option wird im Laufe des kommenden Jahres bestellbar sein. Aber nicht in Verbindung mit jeder Motorisierung. Sieben Sitze kann man nur für den Hybriden bekommen, der elektrische Frontera wird diese Option nicht haben. Der Grund liegt auf der Hand, denn beim Electric muss die Batterie untergebracht werden. Die beiden Sitze in Reihe drei sind aber auch beim Hybriden freilich nur Notsitze und einmal aufgeklappt bleibt im Kofferraum nur mehr Platz für ein A4-Blatt (wenn man es hochformatig einlädt). Aber Opel sieht den Frontera als Shuttlefahrzeug für Mannschaft, Freunde oder die größere Familie. In der zweiten Reihe hat man jedenfalls wirklich viel Platz – gemessen an der Größe des Autos natürlich – Kopf- und Beinfreiheit geben keinen Anlass zur Klage.

Damit zu den Antrieben. Der elektrische Frontera hat 83 kW/113 PS und speichert seinen Strom in einem 44 kWh-Akku Akku. Die Reichweite nimmt sich mit 305 Kilometer allerdings eher bescheiden aus. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Im kommenden Jahr wird eine zusätzliche Version mit größerem Akku nachgereicht, die dann 400 Kilometer schaffen soll. Als Elektroversion fährt sich der Frontera aber durchaus komfortabel.