Opel Grandland: Erste Ausfahrt mit der Elektroversion

Mit dem Grandland erneuert Opel sein nächstes SUV und macht ihn auch zum reinen Elektroauto – so man das will. Aber der Reihe nach.

Stolz ist man bei Opel darauf, dass das Auto das Prädikat „Made in Germany“ verdient. Entwickelt wurde das SUV in Rüsselsheim und produziert wird es in Eisenach. Technisch setzt man freilich auf eine bekannte Plattform aus dem Stellantis-Konzern, die STLA Medium Plattform.

Was die Antriebe betrifft, so hat man die Qual der Wahl und kann es sich aussuchen, ob man den Grandland mit Hybrid, mit Plug-in-Hybrid oder als rein elektrisches Modell haben will. Nimmt man den Batterieelektrischen, hat man derzeit die Wahl zwischen 73- oder 82-kWh-Akku. Später wird auch noch ein 97-kWh-Akku nachgereicht und der soll für eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer sorgen. Aber auch mit den anderen beiden Akkus ist man gut aufgestellt – mit 82 kWh kommt man auf 582 km, mit dem 73-kWh-Akku sind es 523 Kilometer. Auch das Schnellladen beherrscht der große Opel – mit bis zu 160 kW an einem DC-Lader.