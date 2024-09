Stattliche Größe und ein markantes Äußeres: irgendwie steht der neue Kia Sorento da wie ein kastiger, kantiger Amerikaner. Futuristisch kühn nennt Kia den Look. Die Koreaner haben ihr Familienauto nochmals ordentlich aufgemotzt – alles größer, alles besser.

Die vierte Generation des Sorento kommt, wenn man will, mit drei Sitzreihen und sieben Sitzen. Die hintersten zwei sind so großzügig ausgelegt, dass es in unserer Familie den Streit darum gab, wer in der dritten Reihe sitzen darf. Was dort auch besticht: Anschlüsse für USB, eigene Regler für die Klimaanlage – und natürlich die große Distanz zu den Eltern ganz vorne. Aufpreis für die dritte Reihe: 990 Euro.

4,81 Meter misst der Sorento jetzt, durch die bullige Karosserieform (4 Zentimeter mehr Radstand) und die maximale Ausnützung des Innenraums wirkt er aber noch mächtiger. Auch Anleihen an den EV9 (das Elektro-SUV von Kia) kann der Sorento nicht verheimlichen, gerade die Front erinnert daran.