Das Interieur wirkt alles andere als einfach oder primitiv. Klar ist hier Plastik im oberen Teil des Instrumententrägers verbaut, darunter hat man eine Leiste im Textillook und das schaut durchaus freundlich aus. Das Lenkrad ist oben und unten abgeflacht und liegt gut in der Hand. Vor sich hat der Fahrer einen kleinen Schirm (für den Citroën Head-up-Display-Technik verwendet) mit den wichtigsten Informationen. Je nachdem welche Ausstattung man nimmt, bekommt man entweder einen Halter fürs eigene Smartphone oder einen 10,25-Zoll großen Touchscreen - inklusive 3D-Navigation und DAB-Radio.

Das Platzangebot auf den hinteren Sitzen ist gemessen an der Länge von knapp über 4 Meter okay. Der Kofferraum bietet ein Ladevolumen von mindestens 310 Litern. Was aber stört, ist die relativ hohe Ladekante.

Citroën will den Bestellvorgang möglichst einfach gestalten, deswegen gibt es nur zwei Varianten: Den You und den Max. Als You kostet der C3 ab 16.490 Euro. Hier sind neben der Advanced Comfort Federung beispielsweise auch Einparkhilfe hinten und manuelle Klimaanlage dabei.

Der nobler ausgestattete Max (Klimaautomatik, Regensensor, Touchscreen, etc.) kommt auf 20.700 Euro.