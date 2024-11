Die Aufregung um die Namensfindung hat sich mittlerweile gelegt. Zur Erinnerung: Alfa wollte das Auto Milano nennen, das missfiel einem italienischen Minister – zumal das Ding in Polen gebaut wird – und so taufte man es auf Junior um. Und der Junior ist auch ein Kandidat für den Titel „Car of the Year 2025“.

Es ist dies also das erste Elektroauto von Alfa Romeo, wobei man dafür eine existierende Stellantis-Basis nutzt, auf der z. B. auch der Jeep Avenger basiert. Aber das sieht man dem Alfa definitiv nicht an. Fesch sieht er aus, der Junior und ist mit 4,17 Meter Länge nach eigener Definition ein Crossover. Unverwechselbar ist der Alfa auf jeden Fall – vor allem das Heck. Coda tronca nennt man das Designschema in Mailand, die Idee stammt von historischen Rennwagen und sorgt für eine günstige Aerodynamik. Unter der Klappe verbirgt sich ein ausreichend großer Kofferraum mit 400 Litern Ladevolumen.