Neben den beiden elektrischen Versionen für den Junior - die 156 oder 280 PS leisten - bietet Alfa Romeo nun aber eine weitere Version an, den " Ibrida ". Das ist nicht anderes als die Mild-Hybridversion des Junior.

Wenn vom neuen Junior die Rede war, dann in erster Linie von der elektrischen Version (oder von der verunglückten Namensfindung ).

Beim Abrufen der vollen Leistung klingt der Dreizylinder etwas angestrengt, sonst verrichtet er aber brav seinen Dienst und sorgt für Fahrleistungen , mit denen es sich gut leben lässt: 0 auf 100 km/h in 8,9 Sekunden , Spitze 206 km/h. Wer einen heftigen Tritt ins Kreuz wünscht, muss zum elektrischen Junior greifen.

Das Zusammenspiel von Benziner und Elektromotor funktioniert tadellos, wobei sich die elektrisch gefahrenen Kilometer in Grenzen halten - allerdings kann man im Stadtverkehr bei einem beträchtlichen Anteil der Fahrten der Verbrenner Pause machen, laut Alfa sind sogar bis zu 50 Prozent möglich. Die Vorteile des Systems liegen vor allem im geräuschlosen, elektrischen Anfahren und im Zusatzboost , den der E-Antrieb liefern kann.

Gut gelungen ist die Fahrwerksabstimmung des Alfa Romeo mit einer exakten Lenkung. Wer mag, kann über den bekannten Fahrmodi-DNA-Schalter drei unterschiedliche Modi auswählen. Mit N (was dem Normal-Modus entspricht) ist man gut bedient, im Dynamic-Modus läuft im Ibrida immer der Verbrenner (wobei sich die zusätzliche Kraftausbeute in Grenzen hält) und dazu gibt es noch einen Eco-Modus. Den durchschnittlichen Verbrauch gibt Alfa Romeo mit 4,9 Liter/100 km an.

In unserem Testauto hatten wir einige schöne Extras - wie z.B. das Sport-Paket. Hier gibts nicht nur ein mit Alcantara umwickeltes Lenkrad, das sich gut angreift, sondern auch tolle Corsa-Sportsitze mit feinem Seitenhalt (naturgemäß eher straff).