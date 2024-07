Lebenslauf

Der Brite Wayne Griffiths ist seit 2020 CEO von Seat und Cupra – Marken aus dem VW-Konzern. Seine Volkswagen-Karriere ist lang, er begann 1989 bei Audi in Ingolstadt – bis er 2016 zu Seat wechselte, damals in die Position des Executive Vice President. Griffiths kommt aus einer britischen Autofamilie, seine Familie betrieb einen Autohandel. Er studierte Management und Deutsch in Leeds

VW, Seat, Cupra

Cupra wurde 2018 als eigenständige Marke im Seat Konzern gegründet – Wayne Griffiths und Luca de Meo (heute CEO von Renault) gelten als Gründerväter