Renault verteidigt damit gewissermaßen den Titel, im vergangenen Jahr ging der Sieg an den Scenic . Die Trophäe wurde den Verantwortlichen von Renault und Alpine im Rahmen des Autosalons in Brüssel überreicht.

Es war das zu erwartende, spannende Rennen - zumal unter den Kandidaten einige hochkarätige Neuzugänge waren. Am Ende gewann der R5 mit 353 Punkten doch deutlich vor dem Kia EV3 (291) und dem Citroen C3/e-C3 (215). Dabei wurde der Renault 25mal an erster Stelle gereiht.

Die Wahl zum Auto des Jahres 2025 ist geschlagen und der begehrte Titel Car of the Year geht an den neuen elektrischen Renault 5 bzw. sein sportliches Schwestermodell von Alpine (A290).

© Car of the Year

Gewählt wird das Car of the Year von 60 Juroren aus 23 europäischen Ländern. Österreich ist dabei durch Susanne Hofbauer/Autorevue, Didi Hubmann/Kleine Zeitung und Michael Andrusio/KURIER vertreten.

Ins Finale der letzten sieben Kandidaten schafften es außerdem der Hyundai Inster (4. Platz), der Dacia Duster (5. Platz), der Cupra Terramar und der Alfa Romeo Junior.

"Innerhalb der Renault Group, der Marke Renault und von Ampere sind wir alle sehr stolz darauf, zum zweiten Mal in Folge die prestigeträchtige Auszeichnung Car of the Year erhalten zu haben“, sagte Fabrice Cambolive, CEO der Marke Renault. „Der Renault 5 E-Tech Electric ist ein echter Wegbereiter in Europa. Er macht Elektrofahrzeuge begehrenswert, weckt Emotionen und bietet zugleich einen echten Mehrwert für unsere Kunden. Wenn es ein Auto gibt, das das Potenzial hat, den Markt für Elektrofahrzeuge zu verändern, dann ist es dieses.“

Die Punktewertung der einzelnen Juroren und ihre Begründung ist auf der Webseite von Car of the Year nachzulesen.