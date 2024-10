25 Jahre nach dem ersten Auftritt eines GT3 präsentiert Porsche auf dem Hockenheimring die jüngste Entwicklungsstufe. Noch weiter geschärft und in Details verbessert. "Wir haben an vielen Details gearbeitet und ihm viele Features spendiert, die sich unsere Kunden gewünscht haben. Somit lässt sich der GT3 noch spezifischer auf den Einsatzzweck oder die Vorlieben des Fahrers anpassen“, sagt Andreas Preuninger, Leiter GT-Fahrzeuge, der seit der zweiten GT3-Generation an den besonderen 911ern gearbeitet hat.

Anno 1999 präsentierte Porsche den allerersten GT3 . Der hatte damals 360 PS und Rallye-Weltmeister Walter Röhrl pilotierte den schnellen Porsche in weniger als acht Minuten um die Nürburgring-Nordschleife . "Das ist das Aufregendste, was Porsche derzeit auf die Straße stellt“, erklärte Röhrl nach der Fahrt.

Der Motor wurde natürlich auf die aktuellen, deutlich verschärften Abgasnormen angepasst und dafür mit zwei Partikelfiltern und vier Katalysatoren ausgestattet.

Auf 100 km/h beschleunigt der neue GT3 in 3,4 Sekunden mit PDK-Getriebe - wer lieber selber schalten mag, kann den 911er auch mit 6-Gang-Schaltgetriebe bekommen. Stichwort Getriebe. Sowohl das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) als auch das 6-Gang-GT-Schaltgetriebe haben eine im Vergleich zum Vorgänger um acht Prozent kürzere Achsübersetzung bekommen.

Was die Optik betrifft, so bekommt der GT3 eine neue Kontur des Frontdiffusors, eine verbesserte Form der Buglippe und modifizierte Finnen am Unterboden. Neu gestaltete Matrix LED-Hauptscheinwerfer, die beim 911 GT3 optional mit weißem Akzentring erhältlich sind, bündeln alle Lichtfunktionen des 911 und machen die Zusatzleuchten in der Frontschürze überflüssig. Der Heckflügel setzt wie gehabt auf das Schwanenhals-System, bekommt aber neue, angewinkelte Sideplates.