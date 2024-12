Plug-in-Hybride: Warum PHEVs noch beliebter werden, ihr Steuervorteil aber umstritten ist

Plug-in-Hybride, Verbrennerautos mit zusätzlichem Elektromotor, sind mit einem Marktanteil von knapp 29 Prozent beliebt - und sollen in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Nicht nur weil die Europäische Volkspartei (EVP) in einem Positionspapier neben einer Aufweichung des Verbrennerverbots auch eine Unterstützung für Plug-in-Hybride gefordert hat. Auch Hersteller, die sich bislang als reine Elektromarke positioniert haben, erkennen das Potenzial der PHEVs und erweitern ihr Angebot – wie z.B. die chinesische Marke BYD.

Dort bringt man nun eine Plug-in-Hybrid-Version des SUV Seal U. Österreich-Chef Danijel Dzihic erwartet auf Grund der Anfang nächsten Jahres steigenden NoVA einen weiteren Schub für den Verkauf von Plug-in-Hybrid-Autos. Im heurigen Jahr wurden von Jänner bis November 15.646 PHEV-Fahrzeuge verkauft (Benzin und Diesel zusammen), für 2025 erwartet Dzihic sogar einen Markt von 30.000 Einheiten.