Der chinesische Batterieriese CATL hat nun eine neuartige Batterie vorgestellt, die speziell für den Einsatz in Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen bzw. Autos mit Range Extender entwickelt wurde. Der Grund, dass man diesen "Super Hybrid Akku" entwickelt hat, liegt in der steigenden Nachfrage nach PHEV-Fahrzeugen, erklären die Chinesen.

Freevoy nennt CATL die neue Batterie und was die Zellchemie betrifft, so setzt CATL auf einen Natrium-Ionen-Akku. Und der Akku soll eine Reichweite von über 400 Kilometer schaffen, also deutlich mehr als Batterien in PHEV bisher geschafft haben. Dazu soll die Batterie dank neuartiger Materialien auch bis zu -40 Grad funktionieren und Strom abgeben, erklärt Gao Huan, Chief Technology Officer von CATL.

Außerdem kann der Freevoy-Akku rasch wieder nachgeladen werden - Strom für 280 Kilometer kann man innerhalb von 10 Minuten laden, erklärt man bei CATL.

Der Super Hybrid Akku kommt zunächst in einigen chinesischen Automarken zum Einsatz, so bei Li Auto, bei Geely und Chery.