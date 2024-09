Woom will nicht nur für Kleine cool sein. Überzeugt das Fahrrad für Größere?

Woom präsentierte nun also sein brandneues Allround-Bike, das speziell für Kinder von 6 bis 14 Jahren entwickelt wurde: das woom Explore.

Ein leichtes All-Terrain-Bike

Was es kann: Mit hochwertigen Komponenten und markantem Rahmendesign bietet man ein leichtes All-Terrain-Bike für komfortables, intuitives Radfahren - sowohl in der Stadt als auch in der Natur. Vom Aussehen her will sich das neue Woom in vier Farben deutlich von den bisherigen Modellen abheben.

"Das neue Rahmendesign kommt mit abgeflachtem Knick und kantigeren Rahmenrohren. Die neue Radgeometrie schafft eine sportliche, dynamische Sitzposition, die das Fahrverhalten optimiert und gleichzeitig Komfort bietet“, beschreibt Leite-Gürtner. Er unterstreicht außerdem, dass es „eine der wichtigsten Prioritäten bei der Entwicklung war, Komponenten zu integrieren, die sowohl höchsten Komfort als auch maximale Sicherheit bieten“. Technisch gibt es hydraulische Scheibenbremsen und verstellbare Bremshebel sowie schmale, speziell für Kinderhände entwickelte Ergogrips und Billy Bonkers All-Terrain-Reifen von Schwalbe.

„Besonderes Augenmerk haben wir auch auf den Sattel gelegt. In Zusammenarbeit mit Selle Royal haben wir einen echten Gamechanger in Sachen Sitzkomfort entwickelt. Der neue, ergonomische Sattel wurde speziell für jede Bike-Größe angepasst“, so Leite-Gürtner.