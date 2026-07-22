Welche drei Fehler sollte man bei der Urlaubsreise mit dem E-Auto nicht machen?

Sieben von zehn Österreichern und Österreicherinnen wollen heuer mit dem privaten Pkw in den Sommerurlaub fahren – sechs Prozent davon mit dem E-Auto. Der ÖAMTC hat die wichtigsten Tipps zu Routenplanung, Ladeinfrastruktur und -autorisierung zusammengestellt und die besten Ladeprodukte in den beliebtesten europäischen Urlaubsländern recherchiert.

Urlaubsreise mit dem E-Auto

„Eine Urlaubsreise mit dem E-Auto ist dank der Weiterentwicklungen im Bereich der Batterie- und Ladetechnologie kombiniert mit dem laufenden Ausbau der öffentlichen (Schnell-)Ladeinfrastruktur heutzutage kein Problem mehr“, betont Christian Klejna, E-Mobilitätsexperte des ÖAMTC.

Dennoch gibt es Fehler, die man nicht machen sollte.