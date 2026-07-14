Welche vier Assistenzsysteme sind für Neuwagen ab sofort Pflicht?
Zusammenfassung
- Ab 7. Juli 2026 gelten in der EU für neu zugelassene Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf Basis der Verordnung 2019/2144 neue verpflichtende Sicherheitsvorgaben.
- Pflicht werden ein erweitertes Notbremsassistenzsystem, ein Ablenkungs- und Konzentrationswarner, ein Notfall-Spurhalteassistent sowie strengere Anforderungen an den Kopfaufschlagschutz.
- Bereits bestehende Systeme wie intelligente Geschwindigkeitsassistenz, Rückfahr-Assistenz und Unfalldatenspeicher bleiben Standard, während vor allem der Schutz von Fußgängern und Radfahrenden verbessert werden soll.
Ab dem 7. Juli 2026 traten in der Europäischen Union neue Sicherheitsvorgaben für neu zugelassene Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in Kraft. Diese basieren auf der EU-Verordnung 2019/2144 und verpflichten Hersteller zur Integration weiterentwickelter Assistenzsysteme, die die Sicherheit im Straßenverkehr signifikant erhöhen sollen. Folgende vier Assistenzsysteme sind laut ÖAMTC für Neuwagen nun Pflicht.
Was ist nun Pflicht?
- Erweitertes Notbremsassistenzsystem: Dieses System muss nun auch Fußgänger und Radfahrende zuverlässig erkennen. Droht eine Kollision, leitet das Fahrzeug selbstständig eine Notbremsung ein.
- Ablenkungs- und Konzentrationswarner (Advanced Driver Distraction Warning): Ein Kamerasystem überwacht die Augenbewegungen und das Fahrverhalten des Fahrers. Es warnt aktiv bei nachlassender Aufmerksamkeit oder gefährlicher Ablenkung.
- Notfall-Spurhalteassistent: Das System greift korrigierend ein und lenkt aktiv gegen, wenn das Fahrzeug ungewollt die Fahrspur verlässt. Diese Funktion ist nun – nach einer zweijährigen Toleranzfrist – auch für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung verpflichtend.
- Kopfaufschlagschutz: Die Anforderungen an den Kopfaufschlagschutz im Frontbereich der Fahrzeuge wurden erhöht, um den Schutz von Fußgänger:innen weiter zu verbessern.
Bereits bestehende Systeme wie intelligente Geschwindigkeitsassistenzsysteme, Rückfahr-Assistenz und Unfalldatenspeicher („Blackbox“) und das adaptive Bremslicht bleiben weiterhin Standard.
Schutz von Fußgängern und Radfahrenden erheblich gesteigert
„Die neuen Systeme sind ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zum einen wird der Schutz von Fußgängern und Radfahrenden erheblich gesteigert, zum anderen fokussiert der Ablenkungswarner auf eine der Hauptunfallursachen und kann so einen wichtigen Beitrag zur weiteren Reduktion der Unfallzahlen leisten bzw. die Schwere der Verletzungen verringern“, begrüßt ÖAMTC-Techniker Daniel Deimel die Neuerungen.
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