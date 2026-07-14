Welche vier Assistenzsysteme sind für Neuwagen ab sofort Pflicht?

Ab dem 7. Juli 2026 traten in der Europäischen Union neue Sicherheitsvorgaben für neu zugelassene Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in Kraft. Diese basieren auf der EU-Verordnung 2019/2144 und verpflichten Hersteller zur Integration weiterentwickelter Assistenzsysteme, die die Sicherheit im Straßenverkehr signifikant erhöhen sollen. Folgende vier Assistenzsysteme sind laut ÖAMTC für Neuwagen nun Pflicht.

Bereits bestehende Systeme wie intelligente Geschwindigkeitsassistenzsysteme, Rückfahr-Assistenz und Unfalldatenspeicher („Blackbox“) und das adaptive Bremslicht bleiben weiterhin Standard.

Schutz von Fußgängern und Radfahrenden erheblich gesteigert

„Die neuen Systeme sind ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zum einen wird der Schutz von Fußgängern und Radfahrenden erheblich gesteigert, zum anderen fokussiert der Ablenkungswarner auf eine der Hauptunfallursachen und kann so einen wichtigen Beitrag zur weiteren Reduktion der Unfallzahlen leisten bzw. die Schwere der Verletzungen verringern“, begrüßt ÖAMTC-Techniker Daniel Deimel die Neuerungen.