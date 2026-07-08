E-Auto-Reichweiten: Kann man den Herstellerangaben vertrauen?

Wie weit kommt ein Elektroauto wirklich? Diese Frage beschäftigt viele Autofahrer – und sorgt immer wieder für Diskussionen über die Aussagekraft der offiziellen Reichweitenangaben.

Der ÖAMTC hat Anfang Juni gemeinsam mit seinem norwegischen Partnerclub NAF den weltweit größten Praxistest für Elektroauto-Reichweiten durchgeführt. Beim sogenannten „El Prix“ wurden 24 aktuelle Modelle unter realistischen Bedingungen im Sommer getestet. Nachzulesen hier.

Dabei stellt sich auch die Frage: Wie viel Aussagekraft haben die offiziellen Reichweitenangaben mittlerweile?

Stimmen die Angaben?

Das erklärte Ziel von „El Prix“ ist, die reale Reichweite unter vergleichbaren Bedingungen zu ermitteln und Konsumenten damit eine verlässliche Orientierung zu bieten. Bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad Celsius wurden die Fahrzeuge im Minutenabstand auf die Strecke geschickt und absolvierten dieselbe Route. Von Stadtverkehr bis Autobahn war beinahe alles dabei, zur besseren Vergleichbarkeit wurde zudem die Klimaanlage in allen Autos auf 20 Grad Celsius eingestellt. Gefahren wurde so lange, bis die Fahrzeuge ihre Leistung nicht mehr aufrechterhalten konnten.

„Die tatsächlichen Reichweiten lagen im Schnitt nahezu exakt auf dem Niveau der offiziellen WLTP-Angaben“, fasst ÖAMTC-Techniker Florian Merker das Ergebnis zusammen.

Die Auswertung zeigt insgesamt ein konsistentes Bild: Zwölf der 24 getesteten Fahrzeuge erreichten ihre WLTP-Angabe oder übertrafen sie sogar. Die größte positive Abweichung lag bei plus 11,4 Prozent, die größte negative bei minus 11,7 Prozent.

Nur 0,2 Prozent unter dem WLTP-Wert

Im Durchschnitt lag die tatsächliche Reichweite nur 0,2 Prozent unter dem WLTP-Wert. „Der Test zeigt, dass die offiziellen Reichweitenangaben mittlerweile eine hohe Aussagekraft haben“, sagt Merker. „Unter realistischen Bedingungen liegen die meisten Fahrzeuge sehr nahe an den Herstellerangaben. Das erleichtert Konsument:innen die Einschätzung im Alltag.“