Warum steigen mit den Temperaturen auch die Unfallzahlen?

Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ereignen sich durchschnittlich 45 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden in den heißesten vier Monaten des Jahres (Juni bis September). Die Gefahren im Sommer sind jedenfalls vielfältig: Das Verkehrsaufkommen steigt deutlich, die Aggressionen nehmen bei Hitze zu und man fährt auf dem Weg in den Urlaub auch eher ungewohnte Strecken.

Gleichzeitig belasten hohe Temperaturen den Körper und die Konzentrationsfähigkeit. „Die Auswirkungen von Hitze auf die Fahrtüchtigkeit sollten nicht unterschätzt werden. Bereits eine leichte Dehydrierung kann die Konzentrationsfähigkeit merklich reduzieren und zu Fahrfehlern führen“, so der Experte.

Müdigkeit ist gefährlich

Derzeit rauben die heißen Temperaturen vielen Menschen auch den Schlaf. Hinzu kommt noch der Stress vor der Fahrt in den Urlaub. Beides in Kombination kann sich besonders negativ auf die Verkehrssicherheit auswirken, wie Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV weiß: „Wer sich übermüdet hinter das Lenkrad setzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen. Daher sollte man bereits Tage vor dem Reiseantritt stressfrei die passende Fahrstrecke wählen, seine Koffer in Ruhe packen und am Vortag auf ein gesundes Schlafklima achten.“