Backofenhitze im Auto: Was hilft - und was nicht

Ja, es ist Sommer. Am Kalender und am Thermometer. Für Autofahrer kann das unangenehm bis gefährlich werden. Denn wenn das Thermometer auf über 30 Grad Celsius klettert, wird das Auto rasch zur Hitzefalle. Laut dem Touring Club Schweiz (TCS) können im Fahrzeuginneren bereits nach wenigen Minuten Temperaturen von bis zu 50 Grad erreicht werden. Nach einer Stunde in der prallen Sonne sind sogar bis zu 80 Grad möglich. Welche Dinge man wissen sollte.

1. Bringen Frontscheibenabdeckungen etwas?

Ja. Verschiedene Tests des TCS haben gezeigt, dass neben dem Parken im Schatten vor allem Frontscheibenabdeckungen einen positiven Einfluss auf die Temperaturen im Auto haben. So wurden bei Fahrzeugen, die eine Stunde ohne Sonnenschutzfolie in der Sonne standen, auf dem Armaturenbrett 77 Grad Celsius gemessen, bei Fahrzeugen mit Sonnenschutzfolie war die Temperatur bis zu 40 Grad tiefer.

2. Heizen sich dunkle Autos schneller auf?



Nein. Entgegen der landläufigen Meinung, die Lackfarbe des Autos habe einen großen Einfluss auf die Innentemperatur, zeigten Tests, dass der Unterschied diesbezüglich nur minimal ist. Zwar heizen sich dunkle Autos in den ersten 20 Minuten schneller auf als helle, die Endtemperatur unterscheidet sich aber nur um wenige Grad Celsius. Ganze Abdeckplanen senken die Temperatur im Auto noch um einige Grad mehr.

3. Helfen leicht geöffnete Fenster?



Nein. Leicht geöffnete Fensterscheiben verfehlen hingegen die erhoffte kühlende Wirkung. Im Test konnte im Zeitraum von 30 Minuten lediglich 2 Grad Celsius Innenraumtemperatur-Differenz gemessen werden. Während der Fahrt hingegen trägt das vollständige Öffnen der Fenster beim Losfahren dazu bei, die Temperatur im Inneren des Autos deutlich zu senken.