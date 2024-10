Warum ist es im Flugzeug eigentlich immer so kalt?

Theorien gibt es viele: In der New Your Post berichtet eine Flugbegleiterin, dass niedrige Temperaturen dazu beitragen, Reisekrankheiten bei Turbulenzen zu verhindern. Ausserdem gilt - je kühler desto unwahrscheinlicher sind Ohnmachtsanfällen von Passagieren.

"Business Insider" wieder will wissen, dass der Grund ein technischer sei: Instrumente im Cockpit und die Notfallausrüstung des Flugzeuges erfordern kühle Temperaturen.

Auf KURIER Anfrage schreiben die Austrian Airlines:

"In aller Regel wird die Temperatur in Flugzeugen von Austrian Airlines auf etwa 22 - 23 °C eingestellt. Das Temperaturempfinden von Fluggästen ist natürlich aber sehr subjektiv. Hinzu kommt, dass der notwendige Luftzug in der Kabine auf das subjektive Empfinden ebenso Einfluss haben kann. Darüber hinaus messen die Temperatursensoren in der Kabine die Temperatur nur dort ganz exakt, wo sie sich befinden. Es macht auch einen Unterschied, wo im Flugzeug sich die Fluggäste selbst befinden - beispielsweise wegen etwaiger Sonneneinstrahlung"."