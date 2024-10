Warum es derzeit besonders gefährlich ist, zu Fuß auf der Straße unterwegs zu sein

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Fußgänger-Unfälle und der dabei getöteten Personen ging in den vergangenen zehn Jahren insgesamt zurück.

Aber: Im Vorjahr gab es mit 3.571 Unfällen, an denen Fußgänger beteiligt waren, wieder einen Anstieg. Vor allem ab November nehmen die Zahl spürbar zu. "Mit der Zeitumstellung am kommenden Wochenende wird es wieder zeitiger dunkel. Viele Wege – vor allem am späten Nachmittag und frühen Abend – werden dann bei schlechteren Sichtverhältnissen zurückgelegt. Für Fußgänger steigt damit das Unfallrisiko", erklärt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé.