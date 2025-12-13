Von Mercedes bis Kia: Euro NCAP enthüllt die sichersten Autos 2025

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mercedes CLA überzeugt – zahlreiche weitere Modelle mit starken Ergebnissen Kurz vor Jahreswechsel ist es so weit: Die Ergebnisse der finalen Euro NCAP-Crashtests für das Jahr 2025 sind da. Getestet wurden diesmal 19 aktuelle Modelle. Das ist der große Sieger Eine herausragende Sicherheitsperformance lieferte dabei der neue Mercedes CLA ab, der in allen vier Testkategorien – Erwachsenenschutz, Kinderschutz, Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer sowie Assistenzsysteme – überzeugte. Ebenfalls mit guten Leistungen – und einer Bewertung von fünf Sternen – gingen an Deepal S05, Hyundai Nexo, Mazda CX-5, Porsche Cayenne, Volkswagen T-Roc aus der Testserie hervor.

Der neue CLA, wahlweise elektrisch oder mit Verbrennungsmotor erhältlich, zeigte in den von Euro NCAP durchgeführten Tests starke Leistungen in allen Bereichen: 94 Prozent im Erwachsenenschutz, 89 Prozent im Kinderschutz (inkl. automatischer Erkennung von Kindersitzen und entsprechender Airbag-Deaktivierung), hohe Werte beim Schutz von Fußgängern und Radfahrenden sowie eine leistungsfähige, autonome Notbremsfunktionen gehören zur Standardausstattung. Sehr hohes Sicherheitsniveau ÖAMTC-Techniker Thomas Hava fasst zusammen: "Der CLA zeigt eindrucksvoll, wie sicher moderne Fahrzeuge heute konstruiert werden können. Die Kombination aus intelligenter Struktur, guter Rückhaltesystemabstimmung und leistungsfähigen Assistenzsystemen sorgt für ein sehr hohes Sicherheitsniveau." Das gilt auch für die anderen im Spitzenfeld vertretenen Fahrzeugen – vor allem beim Schutz von Personen außerhalb des Fahrzeugs sieht ÖAMTC-Experte Hava viele Verbesserungen: "Viele Hersteller haben bei den Schutzmaßnahmen für Radfahrende und Fußgänger – früher oft ein 'Sorgenkind' im Crashtest – stark nachgebessert. Gerade in urbanen Bereichen ist das ein entscheidender Beitrag zur Verkehrssicherheit."

Ein langjähriger Kritikpunkt des ÖAMTC wird diesmal beim Kia EV4 sichtbar: Sicherheit darf keine Preisfrage sein – dennoch gibt es dieses Fahrzeug mit optionalem "Safety Pack". "In der Serienausstattung reicht es beim EV4 für immer noch solide vier Sterne. Wenn man allerdings etwas mehr Geld ausgibt, erhält man ein Sicherheitspaket – und kommt damit in den Genuss eines Autos, das mit fünf Sternen die Höchstwertung im Crashtest schafft", hält Hava fest.