Wie hilfreich sind Spurhalte-, Notbremsassistenten und Co. im Alltag?

Es biept, es blinkt - es nervt? Moderne Autos sind mit zahlreichen Assistenzsystemen ausgestattet, die das Fahren sicherer und komfortabler machen sollen. Aber: Wie hilfreich werden Spurhalte-, Notbremsassistenten und Co. im Alltag tatsächlich empfunden? Um diese Frage zu klären, hat der ÖAMTC in einer aktuellen Untersuchung 190 Viel- und 38 Wenigfahrer zu ihren Erfahrungen mit ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) befragt. Das grundlegende Ergebnis zeigt laut ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger ein geteiltes Bild: "Während die Systeme von einer großen Mehrheit (rund 75 Prozent beider befragten Gruppen) als vertrauenswürdig empfunden werden, berichten viele auch von bereits erlebten Fehlreaktionen (Vielfahrende 65 Prozent – Wenigfahrende 45 Prozent)." Hilfreich oder störend? Besonders der Spurhalteassistent stößt laut Untersuchung auf Kritik. "Viele Fahrer deaktivieren ihn regelmäßig, weil er ihnen zu stark ins Fahrgeschehen eingreift oder als störend wahrgenommen wird. Etwa weil er das eigene 'Nicht-Blink-Verhalten' offenlegt", erklärt Seidenberger. Auch der intelligente Geschwindigkeitsassistent ISA (Intelligent Speed Assistance), der seit Juli 2024 in der EU für alle Neuwagen verpflichtend ist und eine fahrlässige Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verhindern soll, zählt zu den unbeliebteren Systemen. Als besonders hilfreich werden hingegen der Notbremsassistent, der Rückfahrassistent, der Tempomat sowie die Abstands- und Lichtautomatik genannt.

Bemerkenswert: 59 Prozent der Vielfahrer und 63 Prozent der Wenigfahrer gaben an, durch den Einsatz eines Assistenten bereits vor einem Unfall bewahrt worden zu sein. Gleichzeitig berichteten 61 Prozent der Vielfahrer, dass Systeme auch schon gefährliche Situationen ausgelöst haben. Müdigkeitswarner und Eigenverantwortung Ein weiteres seit Juli 2024 verpflichtendes System ist der Müdigkeitswarner. Seine Wirksamkeit hängt jedoch stark vom jeweiligen Hersteller ab. "Je nach System gibt es große Unterschiede, wie früh und wie klar Müdigkeitswarner reagieren", erklärt Seidenberger. "Manche analysieren das Lenkverhalten, andere die Augen-/Lidbewegungen – entscheidend ist, dass die Warnung rechtzeitig erfolgt." Trotz technischer Fortschritte bleibt die Eigenverantwortung zentral: "Der beste Schutz gegen Sekundenschlaf ist immer noch, auf seinen Körper zu hören. Wer müde ist, sollte eine Pause machen – Technik kann warnen, aber sie ersetzt keine Erholung." Die ÖAMTC-Expertin empfiehlt deshalb, vor längeren Fahrten ausreichend zu schlafen und regelmäßig Pausen einzulegen. Assistenz ja – Bevormundung nein Die Mehrheit der Befragten wünscht sich, dass Assistenzsysteme nur in Gefahrensituationen angemessen eingreifen. "Fahrer möchten unterstützt, aber nicht bevormundet werden", fasst Seidenberger zusammen. Zudem kritisieren viele die uneinheitlichen Symbole und die fehlende Möglichkeit, individuelle Einstellungen dauerhaft zu speichern. Hier sieht der ÖAMTC deutlichen Verbesserungsbedarf seitens der Hersteller.