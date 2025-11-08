Licht am Fahrrad: Von Schein und Sein

Es ist gut, dass ich einen Hund habe. Denn so gehen nicht nur die Kinder frühmorgens aus dem Haus, sondern auch ich. Sie schwingen sich aufs Fahrrad, ich und der Hund - samt Leuchtband - verschwinden in der Dunkelheit und gehen ein paar Schritte voraus.

Was ich dabei gut erkennen kann: Kind 1 hat sein Licht stets an, Kind 2 hat Ausreden. "Vergessen", "Aja!", "Ich komme nicht hin" oder "Gestern ging es noch."

Unsichtbar im Straßenverkehr.

Besonders gut finde ich "Ich seh doch was!" Und ja, es stimmt: Nur als Autofahrer weiß man, wie erschreckend spät man unbeleuchtete Radler bei Dunkelheit oder Nebel sieht. Also spiele ich peinliche Mutter und schreie "Licht an!" hinterher. Und stelle regelmäßig beim Frühstück die Frage: "Hast du dein Licht geladen?" (Beim Handy ist das ja kein Problem.)

Das echte Problem an der Sache ist aber eigentlich ein anderes: Ich bin, was mein Fahrradlicht betrifft auch nicht viel besser. Mehr Schein als Sein?