Öffis und Schulkinder: Vom Drängeln, Schubsen und elterlichen Sorgen

Die Schule geht los und - sofern die Eltern sich nicht als Taxi anbieten - heißt das für viele Schulkinder: Ab in die Öffis. Denn: Kinder gehen heute nicht mehr ganz logisch in die nächste Volksschule ums Eck, sondern müssen zum Teil weit fahren. Auch, weil man sich genau überlegt, in welche Schule man sein Kind (jedenfalls in Wien) gibt.

Erinnert man sich selbst an die Zeit im Bus, dann war das eigentlich nicht die schlechteste Sache. Klar, manchmal musste man rennen, um den Bus nicht zu verpassen. (Und manchmal verpasste man ihn noch.) Manchmal war es sehr lustig. (Und manchmal war der Busfahrer gerade dann überraschend schlecht gelaunt.)

Als Elternteil sieht man die Sache anders: Viel Verkehr, Kinder die drängeln, schubsen oder ohne zu schauen über die Straße rennen.

Die Verkehrssituation für die Kinder heute ist eine andere als die der eigenen Kindheit. Was früher normal war, überdenkt man heute drei Mal. Erstens, weil die Gefahren real sind. Und zweitens, weil man wohl auch vorsichtiger geworden ist. Und selbst das Handy - dieses praktische Ding, Dank dem man fast immer herausfinden kann, wo die Kinder sind - wird zur Gefahrenquelle: Nicht selten sieht man Kinder, die mehr auf ihr Telefon, als auf den Verkehr achten …

Gefahrensituation Bushaltestelle

Auch der Öamtc meldet: Haltestellen zählen zu den unfallträchtigsten Bereichen im Straßenverkehr. "Gerade morgens und nachmittags, wenn viele Kinder und Jugendliche unterwegs sind, ist die erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer gefragt", sagt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé.

Häufig kommt es im Haltestellenbereich zu Konflikten bei der Vorrangregelung: Zwar haben Busse beim Verlassen der Haltestelle grundsätzlich Vorrang, befindet sich jedoch ein Auto unmittelbar daneben, darf der Bus trotz gesetztem Blinker nicht einfach losfahren. "Gefährliche Situationen lassen sich nur durch vorausschauendes Verhalten aller Beteiligten vermeiden", so Nosé. Er empfiehlt, im Haltestellenbereich stets langsam zu fahren, ausreichend Seitenabstand einzuhalten und auch jederzeit damit zu rechnen, dass Personen plötzlich über die Straße laufen.