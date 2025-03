Von Meiselstraße bis Donaukanal: Wo in Wien Radler mehr Platz bekommen (und Autos weniger)

Im Süden schließt der Zwei-Richtungs-Radweg an die zwei bereits fertiggestellten beidseitigen Ein-Richtungs-Radwege in der Hans-Czermak-Gasse zwischen Angyaföldstraße und Satzingerweg an. Im Norden wird der Klimahighway über die Richard-Neutra-Gasse geführt, wo heuer anstatt der vorhandenen Mehrzweckstreifen ein komfortabler und sicherer Zwei-Richtungs-Radweg gebaut wird.

Über 60 neue Bäume werden in diesem zweiten Abschnitt gepflanzt, der Vorplatz der Volkschule in der Meiselstraße wird autofrei ( Durchfahrtssperre) , eine Durchfahrt für PKW durch die Meiselstraße auf ganzer Länge ist damit künftig nicht mehr möglich. Das letzte Teilstück der neuen Radverbindung entlang der Heinrich-Collin-Straße bis zum Friedhof Baumgarten wird 2026 umgesetzt.

Viele Projekte der Radwegoffensive sind mehrjährige Projekte, so auch die neue 4 km langen TOP-Radverbindung Richtung Westen. Hier steht heuer der zweite Abschnitt am Programm - die parallel zur Hütteldorfer Straße verlaufende Meiselstraße wird zur Fahrradstraße.

Im anschließenden dritten Bezirk entstehen ebenfalls im Zuge der Straßenbahnlinie 18 baulich getrennte Radwege. Am Rennweg wird zwischen Grasberggasse und Landstraßer Hauptstraße ein Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. An diesen schließt ebenfalls ein Zwei-Richtungs-Radweg auf der Landstraßer Hauptstraße zwischen Leberstraße und Viehmarktgasse an. Diese erhält auch einen Zwei-Richtungs-Radweg bis zur Henneberggasse, womit das Media Quarter Marx und das Vienna BioCenter noch besser an das Radwegnetz angebunden werden.

7. Neuer Radweg am umgestalteten Naschmarkt

Im Zuge der umfassenden Umgestaltung des Naschmarktparkplatzes - hier entsteht ein neuer Park und ein Marktraum mit regionalen Angeboten - wird auch der Radweg vom Margaritensteg bis zur Linken Wienzeile neu und besser gestaltet. Hier entsteht auf 200 m ein Zwei-Richtungs-Radweg, Fuß- und Radverkehr werden entflochten für einen höheren Komfort und mehr Sicherheit für beide Verkehrsarten.

8. Neilreichgasse bekommt Zwei-Richtungs-Radweg

Auch im 10. Bezirk wird die Infrastruktur für den Radverkehr im Zuge der Offensive Favoriten weiter ausgebaut. Letztes Jahr wurde mit der Herndlgasse ein wichtiges Teilstück des Radhighway Süd fertig gestellt. In diesem Jahr kommt im dicht besiedelten Inner-Favoriten ein neuer Radweg in der Neilreichgasse hinzu. Zwischen Hasengasse und Davidgasse wird ein 610 m langer Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Wie bei allen Bauprojekten der Stadt wird auch in Favoriten auf neue Begrünung und Entsiegelung wert gelegt. In der Neilreichgasse werden 33 neue Bäume und 12 Hochstammsträucher gepflanzt. Da der Schulvorplatz in der Pernerstorfergasse verkehrsberuhigt wird, können auch hier 13 neue Bäume und ein Hochstammstrauch gepflanzt werden.

9. Fahrradstraße durch Ottakring und Hernals

Im letzten Jahr fiel in der Seeböckgasse der Startschuss für die neue, 2,5 km lange Radverbindung durch Ottakring und Hernals - heuer geht es hier richtig los! In der Seeböckgasse und Geblergasse entstehen verkehrsberuhigte und begrünte Fahrradstraßen und damit insgesamt eine sichere und komfortable Route von der Sandleitengasse in Ottakring bis zum Hernalser Gürtel. 47 neuen Bäume und fünf Hochstammsträucher sorgen für Begrünung.

10. Radeln unter Bäumen in Hietzing

Auch in Hietzing entsteht eine neue Fahrradstraße: Die Auhofstraße wird auf 1,1 Kilometern zwischen Dommayergasse und Feldmühlgasse zur Fahrradstraße umgestaltet. Fahrräder haben hier künftig Vorrang vor KFZ, denen die Zufahrt, nicht jedoch die Durchfahrt gestattet ist. So erhalten die Hietzinger*innen eine zusätzliche, sichere und bequeme Radroute Richtung Bezirkszentrum und Kennedybrücke mit Anschluss an den Wiental-Radweg. Zugleich bietet die neue Fahrradstraße eine parallele Route zum Wienflussradweg, insbesondere bei Hochwasser.