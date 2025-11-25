Was bringt die neue Euro‑7-Norm?

Die neue Euro‑7-Verordnung tritt am 29. November 2026 für neu typgenehmigte PKW und leichte Nutzfahrzeuge der Klassen M1 und N1 und ab dem 29. November 2027 für bereits produzierte Fahrzeuge in Kraft. Während frühere Regelwerke wie Euro 6 für PKW und leichte Nutzfahrzeuge oder Euro VI für LKW und Busse vor allem klassische Abgase wie Stickoxide, CO und Feinstaub regulierten, soll Euro 7 nun darüber hinaus gehen.

Erstmals werden Emissionen, die nicht aus der Abgasanlage stammen, systematisch begrenzt: Das heißt, auch Feinstaub, der beim Bremsen entsteht (Bremsabrieb), sowie Partikel aus dem Reifenabrieb müssen künftig Grenzwerten entsprechen. Für Elektro‑Fahrzeuge gelten dabei teils strengere Partikel-Grenzwerte: Laut Einigung dürfen reine E-Autos maximal 3 Milligramm pro Kilometer an Bremsstaub emittieren, während bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bis zu 7 Milligramm pro Kilometer vorgesehen sind.

Neu ist auch, dass die EU erstmals konkrete Vorgaben für die Lebensdauer von Traktionsbatterien macht. Die Energiespeicher von Elektroautos und Plug-in-Hybriden müssen künftig über einen längeren Zeitraum eine bestimmte Restkapazität garantieren: Nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern sollen noch mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Leistung abrufbar sein, nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern sind es mindestens 72 Prozent.

Eine weitere Neuerung ist der so genannte Umweltpass (Environmental Vehicle Passport/EVP): Jeder Neuwagen soll künftig mit einem Fahrzeugpass ausgeliefert werden, der seinen ökologischen Fußabdruck dokumentiert. Dazu gehören etwa Emissionswerte, Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch oder Batteriestatus.