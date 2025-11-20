Elektrisch über Stock und Stein: Das kann der neue Jeep Recon

Jeep hat den Recon vorgestellt, das erste vollelektrische SUV mit "Trail-Rated"-Zertifizierung – ein Jeep-Markenzeichen für Allradfahrzeuge, die fünf unterschiedliche Offroad-Tests (Traktion, Watfähigkeit, Manövrierbarkeit, Achsverschränkung und Bodenfreiheit) bestanden haben. Die Plattform basiert auf einem Allradantrieb, bei dem Vorder- und Hinterachse unabhängig voneinander gesteuert werden. Zwei Elektromodule – eines an der Front, eines am Heck – liefern zusammen 650 PS und ein Drehmoment von 840 Newtonmetern, womit der Sprint auf 100 km/h in 3,7 Sekunden möglich sein soll. Die Energie stammt aus einem 100-kWh-Akkupaket, das im Unterboden verbaut ist, und durch Stahlplatten geschützt wird. Die Herstellerangabe für die Reichweite liegt aktuell bei etwa 450 Kilometern.

Von der Karosserie bis zum Gelände Wie bei anderen Modellen des Herstellers (Wrangler oder Gladiator) sollen Teile der Karosserie abnehmbar sein. Beim Recon sollen sich Türen, hintere Seitenscheiben und das hintere Drehtürglas beispielsweise werkzeuglos entfernen lassen, sodass der Recon offen durchs Gelände fahren kann. Optional ist ein elektrisch öffnendes Dach mit dem Namen "Sky One-Touch" erhältlich. Für die Geländetauglichkeit bringt der Recon ein elektronisches Sperrdifferenzial mit, mit dem sich bei Bedarf das Drehmoment gezielt nur auf die Hinterachse verteilen lässt. Das Fahrprogramm steuert das bereits aus den Vorgängern bekannte Selec‑Terrain-System mit fünf diversen Modi, um sich weichen oder harten Untergründen anzupassen. Die Bodenfreiheit liegt laut Stellantis bei rund 23 Zentimetern. Gemeinsam mit dem verstärkten Unterboden soll der Recon auch anspruchsvolle Offroad-Passagen mit großer Steigung oder Seitenlage bewältigen können. Bei der Moab‑Variante wird eine spezielle Übersetzung genutzt, die das hohe Drehmoment nochmals verstärken soll.

