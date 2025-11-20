Ein letztes Mal vor ihrem Aus: Klebevignette ab heute erhältlich

Ab heute ist die neue Klebevignette 2026 in Feuerrot erhältlich - quasi zum letzten Mal, denn: Ab 2027 wird es die Vignette nur noch in digitaler Form geben.

Gegenüber 2025 wurde die Vignette für 2026 teurer - um 2,9 Prozent. Somit wird die Jahres-Vignette für Pkws im kommenden Jahr 106,80 Euro kosten, für Motorräder werden für die Jahresvignette 2026 42,70 Euro fällig. Zu kaufen gibt es die Vignette in den Mautshops der ASFINAG, bei ÖAMTC, ARBÖ sowie an Tankstellen und in Trafiken.

Obacht: Obwohl die Klebevignette in Feuerrot bereits ab heute, 20. November 2025 erhältlich ist, beginnt ihre Gültigkeit erst mit 1. Dezember 2025. Dasselbe gilt auch für die Digitale Vignette 2026. Die Jahres-Vignette ist maximal 14 Monate gültig – also im Fall der Vignette 2026 bis 31. Jänner 2027.