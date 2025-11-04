Digitale Vignette für 2026 ab heute erhältlich
Zusammenfassung
- Die digitale Vignette 2026 ist ab sofort erhältlich und kostet für Pkw 106,80 Euro, für Motorräder 42,70 Euro – eine Preissteigerung von 2,9 Prozent gegenüber 2025.
- Die digitale Vignette ist in Mautshops, Apps, bei ÖAMTC, ARBÖ, Tankstellen und Trafiken erhältlich; die Klebevignette gibt es ab Ende November, ab 2027 nur noch digital.
- Die digitale Jahresvignette 2026 ist erst ab 1. Dezember 2025 gültig, bei Online-Kauf gilt eine 18-tägige Wartefrist, und die elektronische Variante ist ans Kennzeichen gebunden.
Ab heute, 4. November, ist die neue digitale Vignette fürs Jahr 2026 erhältlich.
Gegenüber 2025 wird die Vignette für das kommende Jahr teurer - um 2,9 Prozent. Somit wird die Jahres-Vignette für Pkws im kommenden Jahr 106,80 Euro kosten, für Motorräder werden für die Jahresvignette 2026 42,70 Euro fällig.
Zu kaufen gibt es die digitale Vignette in den Mautshops der ASFINAG, in der ASFINAG-App, bei ÖAMTC, ARBÖ sowie an Tankstellen und in Trafiken. Vorsicht: Die digitale Vignette 2026 ist, auch wenn sie bereits heute schon gekauft wird, erst ab dem 1. Dezember 2025 gültig.
Die klassische Klebevignette wird dann ab Ende November erhältlich sein, diesmal in der Farbe Feuerrot. Ab 2027 wird es die Vignette dann überhaupt nur noch in digitaler Form geben.
Die Preise im Überblick:
- Jahresvignette: 106,80 Euro für Pkw bzw. 42,70 Euro für Motorräder
- Zwei-Monats-Vignette: 32,80 Euro für Pkw bzw. 12,80 Euro für Motorräder
- Zehn-Tages-Vignette: 12,80 Euro für Pkw bzw. 5,10 Euro für Motorräder
- 1-Tages-Vignette: 9,60 Euro für Pkw bzw. 3,80 Euro für Motorräder
Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kunden vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten – die Digitale Vignette ist deshalb erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Sofort gültig sind die 1-Tages- und 10-Tages-Vignette, auch wenn diese online gekauft werden.
Bestellbestätigung aufheben
Die Bestellbestätigung, auf welcher das Kennzeichen angeführt ist, muss bis zum Ende des Verwendungszeitraumes aufbewahrt werden, eine Mitführpflicht im Kraftfahrzeug besteht allerdings nicht.
Gegenüber der Klebevariante bietet die elektronische Variante mehrere Vorteile, da diese an das Autokennzeichen gebunden ist. So ist bei Scheibentausch oder dem Neukauf eines Pkw kein Ersatz nötig und für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen genügt eine einzige Vignette.
