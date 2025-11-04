Ab heute, 4. November, ist die neue digitale Vignette fürs Jahr 2026 erhältlich.

Gegenüber 2025 wird die Vignette für das kommende Jahr teurer - um 2,9 Prozent. Somit wird die Jahres-Vignette für Pkws im kommenden Jahr 106,80 Euro kosten, für Motorräder werden für die Jahresvignette 2026 42,70 Euro fällig.

Zu kaufen gibt es die digitale Vignette in den Mautshops der ASFINAG, in der ASFINAG-App, bei ÖAMTC, ARBÖ sowie an Tankstellen und in Trafiken. Vorsicht: Die digitale Vignette 2026 ist, auch wenn sie bereits heute schon gekauft wird, erst ab dem 1. Dezember 2025 gültig.