Aus für Klebevignette endgültig besiegelt, Pickerl wird teurer

Die Vignette für die heimischen Schnellstraßen und Autobahnen wird ab 2027 nur noch digital erhältlich sein. Das Pickerl zum Kleben hat dann endgültig ausgedient. Digitale Vignetten können wie bisher in Trafiken, Tankstellen, Mautstellen, bei ARBÖ, ÖAMTC und bei weiteren Partnern erworben werden. "Damit bleibt auch der analoge Zugang gewährleistet", versicherte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch. Die letzte Klebe-Vignette für 2026 erhält die Farbe "Feuerrot".

Der Preis für das Autobahnpickerl für das ganze Jahr steigt auf 106,80 Euro, angepasst um 2,9 Prozent entsprechend dem Verbraucherpreisindex, teilte auch der Schnellstraßenbetreiber Asfinag gesondert in einer Aussendung mit. Schon jetzt werden 75 Prozent aller Jahres-Vignetten digital gekauft, wurde betont. Der Kauf sei so einfach wie jener der Klebe-Vignette, betonte Asfinag-Vorstand Herbert Kasser. Das Netz der Vertriebspartner, die die digitale Vignette anbieten, werde weiter ausgebaut.

Auch offline in 3.500 Vertriebsstellen erhältlich

Außer im Web-Shop der Asfinag ist die digitale Vignette bisher an 3.500 Vertriebsstellen erhältlich. An 30 Standorten in Österreich stehen rund 100 Verkaufsautomaten für die digitale Vignette zur Verfügung. An Automaten und in Vertriebsstellen gekaufte digitale Vignetten sind zudem sofort gültig. Im Online-Shop muss weiterhin eine Konsumentenschutzfrist von 18 Tagen vom Kauf bis zur Gültigkeit abgewartet werden.