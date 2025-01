Unterwegs durch Schnee und Eis: Drei traumhafte Winter-Roadtrips

Weißes Postkartenpanorama in Bayern

Die Deutsche Alpenstraße führt am südlichsten Rand unseres Nachbarlandes einmal quer durch Bayern. Sie verbindet mit Lindau am Bodensee und Schönau am Königssee den östlichsten und westlichsten Punkt des Freistaats.

Knapp 500 Kilometer lang geht es quer durch das Allgäu und Oberbayern, beliebte Urlaubsregionen im Süden Deutschlands. Die Planung der Route reicht fast 100 Jahre zurück, daher trägt sie auch den Titel der ältesten Ferienstraße Deutschlands. Von nahezu jedem Punkt der Route aus blicken Autofahrerinnen und Autofahrer dabei in die Berge.