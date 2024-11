Autofahren in Abu Dhabi: Ein Blick in die Zukunft - oder die Vergangenheit?

In einem Land, in dem das Öl fließt - Abu Dhabi gehört zu den reichsten Städten der Welt und kontrolliert über 90 Prozent der Öl- und Gasreserven der Emirate - sieht man auf den ersten Blick mehr große SUV als anderswo. Und sie passen deutlich besser in die stichgeraden, teils achtspurigen Highways, die die 70 Quadratkilometer große Insel im persichen Golf durchziehen.

"Hier will man lieber nicht alkoholisiert am Steuer erwischt werden", erklärt er. "Nie." Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwgs ist, riskiert den Führerschein, das Fahrzeug und eine Verhaftung.

Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Fahrt durch die Wüste. Beim so genannten "Dune Bashing" fährt man mit Geländewagen über Sand. Dass der Toyota Land Cruiser mit einem Überrollbügel ausgestattet ist, das freut. Denn für schwache Nerven ist der Trip durch die Dünen nichts, die sich wie eine sandige Schneelandschaft präsentieren.

Mit Gefühl fahren

Das Wichtigste dabei? "Reifendruck rausnehmen, Hände fest am Steuer, Konzentration und viel Gefühl", so der Fahrer. Wie lange man braucht, um in den nicht ungefährlich steilen Dünen zum guten Fahrer zu werden? "Manche lernen es in einer Woche, andere nie", lacht er. Das erinnert an Österreich, wo ein wenig Schnee bei vielen Fahrern auch mit jahrelanger Erfahrung überraschend schnell die Nerven blank legt.