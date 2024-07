U-Bahn-Sperren: Wer hilft besser weiter - Mensch oder Maschine?

U6: Heuer erneuern die Wiener Linien die Aufzüge in etlichen U6-Stationen. Während die neuen Aufzüge eingebaut werden, ist der Zugang/Abgang auf einem Bahnsteig nicht barrierefrei. In Fahrtrichtung Siebenhirten gilt dies bis 18. August 2024. Alternativen sind Stationen mit Mittelbahnsteig. In den Stationen Jägerstraße, Michelbeuern/AHK, Westbahnhof und Niederhofstraße befindet sich jeweils ein Mittelbahnsteig. Dort kann man direkt in den Gegenzug umsteigen und zur gewünschten Station zurückfahren.