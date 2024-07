Taxler müssen neu Fahrgastrechte anzeigen: Das dürfen Kunden erwarten

Die Stadt Wien will nun mehr Bewusstsein bei den Kunden schaffen: Ab 1. Juli ist es daher gesetzlich vorgeschrieben , dass alle Taxis Informationen mit den Fahrgastrechten und den Pflichten der Lenke anbieten. Dies geschieht sowohl über Info-Karten, ähnlich den Sicherheitshinweisen in Flugzeugen, als auch über QR-Codes, die in den Fahrzeugen angebracht sind.

Wer Taxi fährt, kann so einiges erleben: Von übelriechenden Sitzen , über überteuerte Rechnungen bis hin zum charmanten Fahrer. Aber welche Rechte man als Fahrgast hat, weiß eigentlich kaum jemand so genau.

Bei der Bezahlung erhalten Sie ohne Aufforderung eine Rechnung. Diese muss folgende Angaben enthalten: Wegstrecke in Kilometern, Fahrpreis, Datum, Kennzeichen, Name und Standort des Unternehmens, Kenn-Nummer zur Identifizierung des Taxi-Fahrers.

Von jedem Sitzplatz aus sind gut sichtbar eine Info-Kart e und ein QR-Code angebracht, die individuell für jedes einzelne der rund 7.000 Wiener Taxis gestaltet sind. So können Fahrgäste den Namen des Taxi-Unternehmens und das Kennzeichen überprüfen und sichergehen, dass sie mit einem konzessionierten Wiener Taxi unterwegs sind. Denn nur diese sind an die Fahrgastrechte, Tarife und sonstigen Bestimmungen der Wiener Landesbetriebsordnung gebunden.

„Viele Wiener und Wienerinnen und wissen gar nicht, welche Rechte Sie bei der Benützung von Taxis haben. Die Gesetzesänderung für die neuen Regeln und die Einführung der QR-Codes in Wiener Taxis ist ein bedeutender Schritt für den Konsumentenschutz, der dazu beiträgt, die Beliebtheit und Bedeutung dieser unverzichtbaren Dienstleister in unserer Stadt weiter zu stärken. Indem wir für Fahrgäste die Möglichkeit schaffen, direkt Feedback zu geben, fördern wir nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern stärken auch das Vertrauen in die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Taxidienste in Wien“, betont NEOS Wien Wirtschafssprecher Markus Ornig.

„Taxis sind im Personenverkehr unserer Stadt nicht wegzudenken und für viele Menschen in Wien unverzichtbar. Daher ist es wichtig, dass Kundinnen und Kunden ihre Rechte kennen", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.