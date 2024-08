Interessant vor allem: In Hinblick auf die Tagespreise war zu beobachten, dass bei einzelnen Tankstellen der Literpreis für Benzin zeitweise günstiger war als jener für Diesel, wobei in den vergangenen Tagen meist letzterer wieder das günstigere Produkt war.

Es ist ein Auf und Ab: Im Juni 2024 lag der Dieselpreis in Österreich im Schnitt bei 1,592 Euro, was laut ÖAMTC den bisherigen Jahrestiefststand markiert. Der Juli brachte einen um zwei Cent höheren Durchschnitt (1,612 Euro). Und auch, wenn es Ende Juli an den Zapfsäulen wieder leicht bergab ging, blieb es im Monatsschnitt bei einem Preisanstieg .

Österreich hat andere Preise

Das ist nicht überall in Europa so: Im EU-Schnitt kostet Benzin gemäß Zahlen der Europäischen Kommission aktuell rund 13 Cent mehr als Diesel. Dessen Preisvorteil ist umso deutlicher, je höher die Besteuerung auf Benzin im Vergleich zu Diesel ausfällt.

So liegen die Preise für den Liter Benzin in Dänemark rund 40 Cent über jenen von Diesel, in den Niederlanden bzw. in Griechenland sind es immer noch mehr als 25 Cent. Auch in Deutschland, Portula, Frankreich und den Niederlanden ist ein Liter Super teurer als ein Liter Benzin. Auch bei unseren Nachbarn in Slowenien und Ungarn, wo sich die Steuersätze nur geringfügig unterscheiden, ist Diesel aktuell sogar knapp günstiger als Benzin.

Der Grund, warum sich die österreichischen Preise für Benzin und Diesel derzeit in etwa die Waage halten: Die niedrigere Mineralölsteuer auf Diesel wird gänzlich durch einen höheren Produktpreis und durch die etwas höhere CO2-Bepreisung ausgeglichen.