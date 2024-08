Warum machen Elektroautos beim Laden manchmal so viel Lärm?

Es ist auffällig laut: Obwohl die Straße gut befahren ist, ist der Lärm des ladenden Autos nicht zu überhören. (Siehe Video) Warum aber machen eAutos beim Laden manchmal ein so ein lautes Geräusch?

"Die Geräusche haben einen technischen Hintergrund", erklärt Christian Klejna aus der ÖAMTC Abteilung Technik, Test und Sicherheit mit Spez. Elektromobilität.

Es geht darum, die Antriebsbatterie in den optimalen Temperaturbereich zu bringen oder in diesen Bereich zu halten. "Dazu muss das Kühlsystem aktiviert werden. Bei der Wechselstromladung muss das Ladesteuergerät in Fahrzeug ebenfalls gekühlt werden. Dazu sind Wasserpumpen nötig, welche die einzelnen Kühlkreisläufe schalten", so der Technische Instruktor KFZ.